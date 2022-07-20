Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: расписание шестого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В ночь на четверг, 21 июля, по московскому времени будет разыграно два комплекта медалей.
Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
1:20. Женщины. Метание копья. Квалификация
4:30. Женщины. Метание диска. Финал
5:45. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал
Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Напомним, сейчас в общем медальном зачёте лидирует сборная США с 18 медалями (шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых). На втором месте сборная Эфиопии с шестью медалями (три золотых и три серебряных), на третьем — сборная Кении также с шестью медалями (одна золотая, три серебряных и две бронзовых).
- 20 июля 2022
-
13:11
-
12:44
-
12:08
-
12:00
-
11:53
-
11:48
-
10:00
-
09:49
-
09:37
-
09:17
-
09:17
-
09:12
-
07:58
-
07:36
-
07:13
-
06:09
-
06:05
-
06:00
-
05:46
-
01:38
-
01:01
- 19 июля 2022
-
23:42
-
22:04
-
19:55
-
19:34
-
19:07
-
18:42
-
18:10
-
16:18
-
15:24
-
15:09
-
14:19
-
12:00
-
10:36
-
10:16