Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: расписание шестого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В ночь на четверг, 21 июля, по московскому времени будет разыграно два комплекта медалей.

Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

1:20. Женщины. Метание копья. Квалификация

4:30. Женщины. Метание диска. Финал

5:45. Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал

Чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Напомним, сейчас в общем медальном зачёте лидирует сборная США с 18 медалями (шесть золотых, пять серебряных и семь бронзовых). На втором месте сборная Эфиопии с шестью медалями (три золотых и три серебряных), на третьем — сборная Кении также с шестью медалями (одна золотая, три серебряных и две бронзовых).