Карякин: мне не удалось создать альтернативу ФИДЕ, одних моих усилий недостаточно

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что ему не удалось создать альтернативу ФИДЕ.

«Мне не удалось создать альтернативу ФИДЕ, одних моих усилий недостаточно. Я это сказал в порыве обиды. ФШР решила сотрудничать с ФИДЕ, жаль, мы могли бы многого добиться. Ирина Винер-Усманова подтвердила необходимость создания спортивных федераций внутри дружественных стран.

Я думаю, решение перейти в Азию правильное. Там и конкуренция выше, Индия сильная и Китай. Надеюсь, мы сразимся с ними в турнирах, я готов в них участвовать, осталось только проголосовать, а пока этот переход только на словах», — приводит слова Карякина ТАСС.

Напомним, весной российский гроссмейстер выступил с намерением создать альтернативу ФИДЕ.