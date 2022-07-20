Карякин: мне не удалось создать альтернативу ФИДЕ, одних моих усилий недостаточно
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что ему не удалось создать альтернативу ФИДЕ.
«Мне не удалось создать альтернативу ФИДЕ, одних моих усилий недостаточно. Я это сказал в порыве обиды. ФШР решила сотрудничать с ФИДЕ, жаль, мы могли бы многого добиться. Ирина Винер-Усманова подтвердила необходимость создания спортивных федераций внутри дружественных стран.
Я думаю, решение перейти в Азию правильное. Там и конкуренция выше, Индия сильная и Китай. Надеюсь, мы сразимся с ними в турнирах, я готов в них участвовать, осталось только проголосовать, а пока этот переход только на словах», — приводит слова Карякина ТАСС.
Напомним, весной российский гроссмейстер выступил с намерением создать альтернативу ФИДЕ.
Новость по темеСергей Карякин объявил о намерении создать альтернативу ФИДЕ
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