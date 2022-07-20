Ян Непомнящий: шахматы даны нам, чтобы объединять, а не разделять

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост в своих соцсетях, посвящённый Международному дню шахмат, который отмечается сегодня, 20 июля. Спортсмен показал при этом, как выглядел в детстве.
«С Международным днём шахмат! Шахматы даны нам, чтобы объединять, а не разделять», — написал Непомнящий, прикрепив текст к своему детскому фото.
Фото: из личного архива яна непомнящего
Напомним, ранее в 2022 году Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов. Он получил право сразиться с действующим обладателем мировой шахматной короны Магнусом Карлсеном. Однако пока неизвестно, согласится ли Карлсен сыграть. Ранее норвежец утверждал, что согласится на матч лишь в том случае, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа.
Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022:
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