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Ян Непомнящий: шахматы даны нам, чтобы объединять, а не разделять

Ян Непомнящий: шахматы даны нам, чтобы объединять, а не разделять
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост в своих соцсетях, посвящённый Международному дню шахмат, который отмечается сегодня, 20 июля. Спортсмен показал при этом, как выглядел в детстве.

«С Международным днём шахмат! Шахматы даны нам, чтобы объединять, а не разделять», — написал Непомнящий, прикрепив текст к своему детскому фото.

Фото: из личного архива яна непомнящего

Напомним, ранее в 2022 году Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов. Он получил право сразиться с действующим обладателем мировой шахматной короны Магнусом Карлсеном. Однако пока неизвестно, согласится ли Карлсен сыграть. Ранее норвежец утверждал, что согласится на матч лишь в том случае, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа.

«Победа Непомнящего — это проблема». Что пишут о триумфе российского шахматиста за рубежом «Победа Непомнящего — это проблема». Что пишут о триумфе российского шахматиста за рубежом

Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022:

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