Шубенков: Могучих понимает, как устроен мир? Ласицкене переживает по поводу спецоперации

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал слова бронзового призёра ОИ-2020 в прыжках в высоту украинской легкоатлетки Ярославы Могучих об олимпийской чемпионке россиянке Марии Ласицкене. Ранее Могучих сказала: «Мария Ласицкене написала письмо Томасу Баху только спустя три месяца (после начала специальной военной операции России на Украине. — Прим. «Чемпионата»). И это всё, что она написала. Очень плохо».

«Могучих говорит: «Они ничего не понимают». А Могучих в 20 лет понимает, как устроен мир? Если да, то она большая молодец. Маша очень переживает по поводу ситуации со спецоперацией. Она написала письмо Баху, чтобы сделать хоть что-то. Хотя и до этого было написано много писем, сказано много слов, в том числе и мной. Но…

После начала спецоперации одна легкоатлетка из Украины, которую я видел-то раза два на соревнованиях, в соцсети начала записывать видеобращения и тегать многих спортсменов, в том числе и меня. Она точь-в-точь пересказывала украинский телевизор. Поэтому я ушёл из соцсетей. Раньше общался с иностранцами только на соревнованиях, и то очень поверхностно. Так что не могу сказать, изменилось ли их отношение лично ко мне», — приводит слова Шубенкова Metaratings.

Новость по теме Украинка Могучих рассказала, как изменилось её общение с Марией Ласицкене после 24 февраля

Самые крутые победы России в лёгкой атлетике: