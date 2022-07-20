Евгений Трефилов эмоционально отреагировал на слова Касаткиной о смене гражданства

Бывший тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на слова Касаткиной о возможной смене спортивного гражданства.

«Там теплее, выгоднее. Все говорят о коротком веке спортсмена. К сожалению, сейчас он настолько короткий, что нас никуда не выпускают, и говорить о том, что вы поедете куда-то и там будет вам счастье, я бы не сказал. Я считаю, что родину предавать нельзя.

Сейчас стоит вопрос — сдашь ты свою родину или нет. Спорт и политика идут рядом. Я бы даже сказал, что спорт и есть политика. Сейчас идёт давление на нас. Надо определиться, человеку нужно дать выбор.

Вы же видите, как это всё поменялось. Они этими заявлениями пытаются показать то, что они не хотят относиться к русским. Ну уезжай, зачем ты поливаешь? Если бы в моей команде сделали бы такое заявление? Надеюсь, что мои девушки, кто уехал, такие заявления не сделают, а то я сделаю заявление погромче», — приводит слова Трефилова «Матч ТВ».