Карякин: непонятно, что будет с шахматным миром после отказа Карлсена играть с Непомнящим

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов.

«Я думаю, что это плохо. Говорю как любитель шахмат, что всегда приятно видеть, как чемпион мира отстаивает свой титул. Как шахматный профессионал говорю, что совершенно непонятно, что будет вообще с шахматным миром после этого.

Здесь Магнус вроде как остаётся профессиональным спортсменом и в то же время отказывается от защиты своего титула. В истории таких прецедентов не было. Не понимаю, кто будет спонсировать чемпионат мира без чемпиона мира. Это плохо со всех точек зрения. Мы все всегда ждали, когда кто-то сможет победить Магнуса Карлсена. А тут получается, что он сам ушёл и никто его не победил. Меня эта новость расстроила со всех точек зрения.

Магнус — своеобразный человек. Если он принимает решение, то вряд ли передумает. Конечно, чудеса иногда бывают. Будем надеяться. Когда говорю, что я расстроен, я говорю, что неправильно проводить чемпионат мира без чемпиона мира», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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