Правильно ли поступил Магнус Карлсен, отказавшись от матча с Яном Непомнящим?

Сегодня, 20 июля, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен объявил об отказе от матча с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов 2022 года.

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Напомним, ранее Магнус Карлсен утверждал, что согласится провести защиту титула, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа. Вследствие снятия норвежского спортсмена соперником Яна Непомнящего станет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов.

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