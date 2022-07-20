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Тренер Непомнящего высказался о сопернике Яна после отказа Карлсена играть матч за корону

Тренер Непомнящего высказался о сопернике Яна после отказа Карлсена играть матч за корону
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Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о возможном сопернике его подопечного в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Матч за звание чемпиона будет с Дин Лижэнем? Давайте всё-таки дождёмся официального заявления от ФИДЕ. По регламенту матч предстоит именно со вторым призёром. Нужно, чтобы в ФИДЕ объявили об официальном сопернике Яна Непомнящего на следующий поединок», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 20 июля, стало известно, что норвежский шахматист, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен решил отказаться от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим, который должен был пройти в начале 2023 года.

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