Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Карякин оценил шансы Яна Непомнящего в матче с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира

Сергей Карякин оценил шансы Яна Непомнящего в матче с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о шансах российского гроссмейстера Яна Непомнящего, выигравшего турнир претендентов, в матче на первенство мира с китайцем Дин Лижэнем, занявшим второе место. Напомним, изначально соперником Непомнящего должен был стать действующий чемпион мира Магнус Карлсен, однако норвежский гроссмейстер объявил об отказе от матча.

«Шансы, конечно, есть. Ян играет успешно против Дин Лижэня. Например, на последнем турнире претендентов он у него выиграл. До этого был турнир в Екатеринбурге, где они обменялись победами», — рассказал Сергей Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам с Непомнящим

Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022