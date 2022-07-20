Сергей Карякин оценил шансы Яна Непомнящего в матче с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о шансах российского гроссмейстера Яна Непомнящего, выигравшего турнир претендентов, в матче на первенство мира с китайцем Дин Лижэнем, занявшим второе место. Напомним, изначально соперником Непомнящего должен был стать действующий чемпион мира Магнус Карлсен, однако норвежский гроссмейстер объявил об отказе от матча.

«Шансы, конечно, есть. Ян играет успешно против Дин Лижэня. Например, на последнем турнире претендентов он у него выиграл. До этого был турнир в Екатеринбурге, где они обменялись победами», — рассказал Сергей Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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