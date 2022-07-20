Президент ФШР рассказал, что ФИДЕ обсудит допуск россиян на шахматную Олимпиаду и ЧМ

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что 8 августа Международная шахматная федерация (ФИДЕ) рассмотрит вопрос о допуске российских команд на шахматную Олимпиаду и ЧМ.

«8 августа на конгрессе ФИДЕ будет стоять вопрос о допуске наших команд на шахматную Олимпиаду и чемпионат мира. Наша федерация поставила этот вопрос на голосование. Хотим, чтобы участвовали все наши команды, верим, что Россия сумеет прорвать спортивную блокаду», — приводит слова Филатова ТАСС.

Напомним, в марте Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила команды из Беларуси и России от выступлений на международных турнирах под флагом организации.

Выборы президента ФИДЕ пройдут на генеральной ассамблее 7-8 августа в индийском городе Ченнаи. Помимо действующего президента россиянина Аркадия Дворковича, кандидатами являются украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.