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ФИДЕ выступила с заявлением по поводу решения Магнуса Карлсена

ФИДЕ выступила с заявлением по поводу решения Магнуса Карлсена
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально отреагировала на решение действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, который решил отказаться от матча за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим.

«Магнус Карлсен не заслуживает ничего, кроме уважения со стороны ФИДЕ и всего шахматного сообщества, какое бы решение он ни принял в отношении своей карьеры. Лишь горстка людей в истории может понять и оценить огромные усилия, которые нужно приложить в пяти матчах за титул.

Многие другие великие чемпионы в других видах спорта пережили нечто подобное: с годами всё труднее найти мотивацию тренироваться и соревноваться на самом высоком уровне.

Мы надеялись, что после заслуженного отдыха Магнус посмотрит на это по-другому. Такие легенды спорта, как он, всегда стремятся к голам и рекордам. Он всё ещё молод и, возможно, мог бы добавить больше классических титулов к своей уже выдающейся карьере, так как он обязательно попробует себя в режимах рапид или блиц, которые он предпочитает.

С тех пор как он впервые публично выразил свои сомнения, ФИДЕ была открыта к диалогу и рассмотрению конкретных предложений по изменению формата чемпионата мира. Некоторые из этих идей обсуждались в мае с Карлсеном и другими ведущими игроками, а в Мадриде у нас была встреча, на которой все проблемы обсуждались открыто и подробно. Увы, он не передумал.

Его решение не защищать свой титул, несомненно, является разочарованием для болельщиков и плохой новостью для спектакля. Оставляет большую пустоту. Но шахматы сейчас сильнее, чем когда-либо — отчасти благодаря Магнусу, — и матч на первенство мира, одна из самых давних и уважаемых традиций в мире спорта, будет продолжаться», — приводит слова президента ФИДЕ Аркадия Дворковича официальный пресс-релиз организации.

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