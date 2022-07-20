Источник: российский прыгун в высоту подозревается в применении допинга

Призёр двух чемпионатов России (2019, 2020) 27-летний прыгун в высоту Александр Асанов подозревается в употреблении запрещённых препаратов, сообщает «Матч ТВ». В его организме нашли диуретик гидрохлоротиазид. Проба была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2021 году, в настоящее время спортсмен временно отстранён от участия в соревнованиях.
Последний официальный старт Асанова датирован январём 2021 года. В июне того же года Асанов получил от World Athletics нейтральный статус и мог претендовать на попадание в сборную России на Олимпийские игры в Токио.
Найденное в организме Асанова вещество считается маскирующим следы применения других запрещённых препаратов, но может попасть в организм неумышленно, так как часто входит в состав других веществ. Именно на этом допинге попадались хоккеист Данис Зарипов и велогонщик Александр Колобнев.
- 20 июля 2022
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