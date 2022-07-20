Ярослава Могучих: очень хочу вернуться домой, как всегда делала это раньше

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих подвела итог своего выступления на чемпионате мира в Юджине (США). Могучих завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту.

«Я наслаждалась этими соревнованиями. Получила удовольствие от прыжков и смогла отвлечься от негатива. А когда получила медаль на пьедестале и увидела наш флаг наверху, подумала, что очень хочу вернуться домой, как всегда делала это раньше. После соревнований ты прилетаешь в аэропорт, тебя встречают родные, журналисты. Но я верю, что скоро это всё будет. А пока продолжаем тренироваться, выступать и показывать хорошие результаты.

Конечно, нашим спортсменам и в целом всем украинцам сейчас очень тяжело. Морально сложно соревноваться и фокусироваться на прыжках, но мы должны делать это и показывать результаты. Мы должны постоянно говорить, что украинский народ сильный. Мы боремся за независимость и свободу. Мы с вами победим и будем идти до конца», — приводит слова Могучих «Суспільне Спорт».