В Госдуме прокомментировали решение Карлсена не играть с Непомнящим за шахматную корону

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на отказ действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена сыграть с российским гроссмейстером Яном Непомнящим матч за мировую шахматную корону.
«Это его право. Магнус может не участвовать по разным соображениям. Может по личным, может по политическим. Я читал его интервью, и полтора года он говорил, что не будет участвовать. Я не понимаю, какая связь между тем, что было полтора года назад и сейчас. Никто полтора года назад не мог понять, что будет твориться в мире. Мир очень изменчив, каждый день что-то меняется. Что он имел в виду под этими полутора годами, непонятно. Ну не будет играть, пусть не играет, будет другой претендент. Регламент не подразумевает, что Магнусу будет засчитано автоматическое поражение и корона перейдёт к Непомнящему. Мы надеемся и желаем Яну победы», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В 2023 году Непомнящий сыграет за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем, ставшим вторым на Турнире претендентов – 2022.
- 20 июля 2022
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