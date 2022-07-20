Норвежская легкоатлетка создала самодельную систему охлаждения, чтобы выжить на ЧМ в США

Бельгийские и норвежские спортсмены рассказали об условиях проживания на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (США),



Чемпионат мира проводится на территории университета, а спортсмены живут в обычных студенческих общежитиях рядом со стадионом.

Проблемы у всех разные. Например, у барьеристки Амали Юэль – жара в комнате. Но она нашла выход, создав самодельную систему охлаждения. Юэль и её подруги по команде закрепили вентилятор над специально принесёнными ёмкостями со льдом.

Для высоких спортсменов, например, бегуна на 400 метров Жюльена Ватрена, непреодолимым препятствием стал размер комнаты (10 квадратных метров), а особенно длина кровати. Спортсмену, чей рост 185 см, пришлось спать на полу.

Но больше всего участники чемпионата мира возмущены тем, что американские легкоатлеты лишены подобных проблем, так как живут в пятизвёздочном отеле.

«Хотелось бы, чтобы было честно, чтобы все жили более или менее одинаково. Не думаю, что Норвегия поступила бы так же», — приводит слова Юэль NRK.