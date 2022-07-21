Яна Батыршина: если бы сейчас была действующей спортсменкой, то не меняла бы гражданство

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими атлетами, отстранёнными от участия в международных соревнованиях.

«Если кто-то сейчас собирается менять спортивное гражданство ради Олимпиады, они уже не успеют это сделать, потому что должно пройти два года после смены гражданства. Если бы я сейчас была действующей спортсменкой, то не меняла бы гражданство.

Я не осуждаю тех людей, которые собираются это сделать, я понимаю ситуацию. Может, для кого-то эта Олимпиада могла быть последней в спортивной карьере, они ни разу не выступали на Играх и им этого хочется. Годы могут быть потрачены ради Олимпиады — само собой, очень жалко её пропускать. И, конечно, некоторые задумались и уже начали менять гражданство», — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».