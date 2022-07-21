Дин Лижэнь отреагировал на отказ Магнуса Карлсена от матча за корону с Яном Непомнящим

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал отказ действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена от матча на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов. Вместо Карлсена с Непомнящим сыграет Дин Лижэнь, занявший на турнире второе место.

«В это трудно поверить! Мне нужно немного успокоиться. В эти дни я немного нервничал. Я думал, новости могут появиться сегодня.

Это шанс войти через заднюю дверь. Мне очень повезло, что у меня есть шанс сыграть матч за звание чемпиона мира. Это, безусловно, наилучшая возможность. Такой шанс выпадает раз в жизни.

Почему отказался Карлсен? Я думаю, что решение обусловлено причинами, связанными не с шахматами, а с его мотивацией. Очень трудно найти дебютные идеи на чемпионате мира, когда соперники так хорошо подготовлены. Он может предпочесть сыграть ещё несколько турниров, которые не требуют такой подготовки, чтобы можно было повеселиться и попытаться достичь рейтинга 2900», — приводит слова Дин Лижэня Chess24.com.

Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам: