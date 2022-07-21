Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты шестого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В шестой соревновательный день (20-21 июля) было разыграно два комплекта медалей.

Метание диска у женщин выиграла представительница Китая Бинь Фэн. Второе место заняла Сандра Перкович из Хорватии. Бронзовую медаль завоевала Валари Оллман (США).

Женский стипль-чез (3000 м) выиграла Нора Джеруто, представляющая Казахстан. Серебряную медаль завоевала Веркуха Гетачью из Эфиопии. Замкнула тройку её соотечественница Мекидес Абебе.

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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