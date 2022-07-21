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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты шестого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты шестого дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В шестой соревновательный день (20-21 июля) было разыграно два комплекта медалей.

Метание диска у женщин выиграла представительница Китая Бинь Фэн. Второе место заняла Сандра Перкович из Хорватии. Бронзовую медаль завоевала Валари Оллман (США).

Женский стипль-чез (3000 м) выиграла Нора Джеруто, представляющая Казахстан. Серебряную медаль завоевала Веркуха Гетачью из Эфиопии. Замкнула тройку её соотечественница Мекидес Абебе.

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Женщины. Метание диска. Финал
21 июля 2022, четверг. 04:30 МСК
Окончено
1
Бинь Фэн
Китай
69.12
2
Сандра Перкович
Хорватия
68.45
3
Валари Оллман
США
68.30
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал
21 июля 2022, четверг. 05:45 МСК
Окончено
1
Нора Джеруто
Казахстан
8:53.02
2
Веркуха Гетачью
Эфиопия
8:54.61
3
Мекидес Абебе
Эфиопия
8:56.08
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