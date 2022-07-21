Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: расписание седьмого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В ночь на пятницу, 22 июля, по московскому времени будет разыграно два комплекта медалей.
Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
03:05. Метание копья. Мужчины. Квалификация.
03:10. Бег на 800 метров. Женщины. Предварительные забеги.
04:10. Бег на 5000 метров. Мужчины. Предварительные забеги.
04:20. Тройной прыжок. Мужчины. Квалификация.
05:00. Бег на 800 метров. Мужчины. Полуфиналы.
05:35. Бег на 200 метров. Женщины. Финал.
05:50. Бег на 200 метров. Мужчины. Финал.
Напомним, российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий.
Сейчас в общем медальном зачёте лидирует сборная США с 19 медалями (шесть золотых, пять серебряных и восемь бронзовых). На втором месте сборная Эфиопии с восемью медалями (три золотых, четыре серебряных и одна бронзовая), на третьем — сборная Китая, в активе которой четыре медали (две золотых, одна серебряная и одна бронзовая).
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