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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: расписание седьмого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: расписание седьмого дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В ночь на пятницу, 22 июля, по московскому времени будет разыграно два комплекта медалей.

Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

03:05. Метание копья. Мужчины. Квалификация.
03:10. Бег на 800 метров. Женщины. Предварительные забеги.
04:10. Бег на 5000 метров. Мужчины. Предварительные забеги.
04:20. Тройной прыжок. Мужчины. Квалификация.
05:00. Бег на 800 метров. Мужчины. Полуфиналы.
05:35. Бег на 200 метров. Женщины. Финал.
05:50. Бег на 200 метров. Мужчины. Финал.

Напомним, российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий.

Сейчас в общем медальном зачёте лидирует сборная США с 19 медалями (шесть золотых, пять серебряных и восемь бронзовых). На втором месте сборная Эфиопии с восемью медалями (три золотых, четыре серебряных и одна бронзовая), на третьем — сборная Китая, в активе которой четыре медали (две золотых, одна серебряная и одна бронзовая).

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