Карпов заподозрил Карлсена, снявшегося с матча с Непомнящим, в желании «поднять ставки»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал отказ действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена от матча на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов. Вместо Карлсена с Непомнящим сыграет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший на турнире второе место.
Анатолий дал понять, что до конца не поверил, что Карлсен не будет играть с Непомнящим.
«Карлсен прислал официальный документ? Я думаю, что он хороший ученик Фишера. И эти заявления просто для того, чтобы поднять ставки.
Уверен, что у него много хороших советчиков. Пока нет официального документа об отказе, не хотел бы говорить о встрече Непомнящего и Дин Лижэня», — цитирует Карпова «РИА Новости Спорт».
Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам:
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