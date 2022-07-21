Дина Аверина получила травму перед турниром в Минске и не сдержала слёз

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина получила травму на опробовании перед турниром «Хрустальная Роза» в Минске. Об этом информирует Sport24.

Сообщается, что во время исполнения упражнения с мячом Аверина подвернула ногу и не смогла закончить прогон. Спортсменка сидела на ковре со слезами до прихода специалистов. Гимнастке сразу оказали первую помощь врачи сборной России.

Турнир в Минске проходит с 22 по 24 июля. В соревнованиях примут участие 80 гимнасток из восьми стран.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько.

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