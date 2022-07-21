ЧР в национальном классе «Крейсерская яхта Л-6» пройдёт в Приморске с 24 по 28 июля

С 24 по 28 июля в Приморске состоится главный старт сезона для уникального исторического вида яхт – национального класса крейсерско-гоночных яхт «Л-6», основной флот которого базируется в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Всероссийская федерация парусного спорта.

Яхтсменов ждёт серия из девяти гонок (морских и прибрежных) в восточной части Финского залива. Чемпионат соберёт порядка 12 яхт и 120 яхтсменов.

Яхты «Л-6» на сегодняшний день – самый массовый национальный класс крейсерско-гоночных яхт открытого моря. Эти суда являются историческим достоянием России (лодка была разработана в 1958 году в конструкторском бюро Ленинградской̆ экспериментальной верфи спортивного судостроения ВЦСПС) и настоящей школой рулевых, — многие известные яхтсмены прошли морскую выучку именно на «шестёрках».