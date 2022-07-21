Эдуард Кокшаров стал новым главным тренером гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Российский специалист Эдуард Кокшаров назначен главным тренером гандбольного клуба «Ростов-Дон», сообщает пресс-служба команды. Новый наставник уже присоединился к подопечным на сборе в Звенигороде.

Как игрок Кокшаров выступал в клубах СКИФ (Краснодар), «Целе» (Словения) и «Чеховские медведи» (Россия). Большую часть карьеры провёл в словенском клубе, с которым в сезоне-2003/2004 выиграл Лигу чемпионов. С национальной командой капитан Кокшаров завоевал золото Олимпиады-2000 и бронзу Афин-2004, а также в 1997 году стал чемпионом мира.

Тренерскую деятельность Кокшаров начал в 2014 году. Руководил краснодарским СКИФом, женскими и мужскими командами «Вардара» из Македонии, мужской сборной России.

Ранее пост главного тренера «Ростов-Дона» покинул словак Томаш Главаты.