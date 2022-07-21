Крис Фрум снялся с «Тур де Франс» из-за коронавируса

Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» британец Кристофер Фрум снялся с французского гранд-тура из-за коронавируса.
После 17 этапов Фрум занимал 26-е место в общем зачёте, отставая от лидера, датчанина Йонаса Вингегора из Jumbo-Visma на 1 час 27 минут и 14 секунд. 18-й этап «Тур де Франс» проходит сегодня, 21 июля.
«К сожалению, Крис Фрум не выйдет на старт 18-го этапа, так как тест на коронавирус, сделанный незадолго до старта этапа, показал, что он заразился Covid-19. Все остальные гонщики команды получили отрицательные результаты и готовы к гонке», — сообщается на официальной странице команды Israel — Premier Tech в «Твиттере».
Также из соцсетей команд стало известно, что положительные результаты тестов на коронавирус получили испанец Иманоль Эрвити из Movistar и итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious.
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