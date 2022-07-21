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Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Симакова дисквалифицирована за допинг

Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Симакова дисквалифицирована за допинг
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Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение дисквалифицировать 19-летнюю гимнастку Ангелину Симакову на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Симакова отстранена за нарушение двух пунктов антидопинговых правил: 4.1 (наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода) общероссийских антидопинговых правил.

В допинг-пробе спортсменки обнаружен фуросемид. Срок отстранения начинается со 2 июня 2022 года с зачётом отбытого срока временного отстранения.

Симакова — чемпионка Европы 2018 года по спортивной гимнастике в составе сборной России. В том же году она также стала серебряным призёром чемпионата мира.

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