Лидер «Тур де Франс» дождался упавшего соперника на спуске 18-го этапа

Лидер «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma продемонстрировал фэйр-плей на заключительном спуске 18-го этапа французского гранд-тура.
Два велогонщика, борющиеся за победу в общем зачёте, Вингегор и словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates, ушли в отрыв. Однако спуск оказался непростым. Сначала Вингегор едва не упал, но показал чудеса баланса и остался на трассе. Чуть позже Погачар упал, коснулся асфальта, но быстро вернулся в гонку, потеряв несколько секунд.
Вингегор не стал пользоваться случаем, чтобы уйти от преследователя. Наоборот, он уменьшил темп и дождался соперника. Догнавший датчанина Погачар пожал Вингегору руку и поднял вверх большой палец.
Добавим, что в результате падения Погачар получил царапину размером с ладонь на задней части левой ноги и рану на левой руке.
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