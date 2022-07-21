Олег Матыцин: лишать Россию права на участие в Олимпийских играх будет преступлением

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх – 2024.
В настоящее время российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в крупных международных соревнованиях из-за ситуации на Украине и могут не успеть квалифицироваться на Игры в Париже.
«Мы готовы к развитию в любом формате, к любой перспективе. Я не вижу сейчас необходимости создавать некие альтернативные Игры. У нас достаточно форматов и возможностей — БРИКС, ШОС, СНГ, чтобы наши спортсмены не теряли конкурентной среды. Время покажет, надеюсь, что восторжествует разум в международных федерациях и МОК. Мы не раз говорили, и это подтверждают представители других стран и федераций, что без России развитие мирового спорта невозможно. И лишать права на участие в Олимпийских играх, я считаю, это будет преступлением и приведёт к ещё большему разладу внутри олимпийского движения», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».
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