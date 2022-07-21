Пловец Антон Чупков одержал победу на «Играх дружбы» со 2-м результатом сезона в мире

В Казани стартовали международные соревнования по водным видам спорта – «Игры дружбы». Первыми на старт вышли пловцы, у которых турнир совмещён с финалом Кубка России.
Самым интересным получился мужской финал на 200 м брассом. Победу одержал двукратный чемпион мира Антон Чупков, опередивший на 0,06 секунды Кирилла Пригоду. Спортсмены показали второй и третий результаты сезона в мире.
На дистанции 100 метров на спине победу одержал двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов стал лишь пятым.
Олег Костин выиграл финал на 50 м баттерфляем.
Плавание. Международный турнир «Игры дружбы». Финал Кубка России
Мужчины. Баттерфляй. 50 м
1. Олег Костин – 22,78.
2. Роман Шевляков – 23,20.
3. Михаил Вековищев – 23,25.
Брасс. 200 м
1. Антон Чупков – 2.07,19.
2. Кирилл Пригода – 2.07,25.
3. Алексей Сударев – 2.08,77.
Спина. 100 м
1. Климент Колесников – 52,88.
2. Павел Самусенко – 53,57.
3. Николай Зуев – 53,60…
5. Евгений Рылов – 54,55.
- 21 июля 2022
-
21:06
-
20:32
-
19:26
-
19:03
-
18:14
-
17:45
-
17:26
-
16:36
-
16:08
-
15:41
-
14:23
-
13:10
-
12:01
-
11:33
-
11:21
-
10:48
-
10:18
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:26
-
09:16
-
08:38
-
08:00
-
07:54
-
07:29
-
06:25
-
05:54
-
04:39
-
01:14
-
00:04
- 20 июля 2022
-
23:10
-
22:10
-
21:55
-
21:26