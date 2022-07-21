Пловец Антон Чупков одержал победу на «Играх дружбы» со 2-м результатом сезона в мире

В Казани стартовали международные соревнования по водным видам спорта – «Игры дружбы». Первыми на старт вышли пловцы, у которых турнир совмещён с финалом Кубка России.

Самым интересным получился мужской финал на 200 м брассом. Победу одержал двукратный чемпион мира Антон Чупков, опередивший на 0,06 секунды Кирилла Пригоду. Спортсмены показали второй и третий результаты сезона в мире.

На дистанции 100 метров на спине победу одержал двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов стал лишь пятым.

Олег Костин выиграл финал на 50 м баттерфляем.

Плавание. Международный турнир «Игры дружбы». Финал Кубка России

Мужчины. Баттерфляй. 50 м

1. Олег Костин – 22,78.

2. Роман Шевляков – 23,20.

3. Михаил Вековищев – 23,25.



Брасс. 200 м

1. Антон Чупков – 2.07,19.

2. Кирилл Пригода – 2.07,25.

3. Алексей Сударев – 2.08,77.



Спина. 100 м

1. Климент Колесников – 52,88.

2. Павел Самусенко – 53,57.

3. Николай Зуев – 53,60…

5. Евгений Рылов – 54,55.