Шахматный робот повредил палец 7-летнему мальчику на турнире в Москве

Созданный специально для игры в шахматы робот на турнире в Москве повредил палец мальчику. Робот оснащён искусственным интеллектом и может играть сразу три партии.

Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин сообщил, что робот повредил палец семилетнему мальчику, потому что юный шахматист поторопился. Он начал делать ответный ход, когда робот ещё завершал свой. «Рассерженный» робот ухватил указательный палец мальчика и сильно его сдавил.

«Этот робот играет уже давно, лет 15. Ничего серьёзного не случилось, мальчик потом вышел на награждение, подписывал документы. С мальчиком всё в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да, есть определённые правила безопасности, ребёнок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать. Это крайне редкий случай, на моей памяти вообще первый.

Робот этот уникальный, он выступал на многих открытых площадках, где народу было значительно больше. Бывает такое, стечение обстоятельств. Надо, видимо, дополнительно предупреждать детей. Крайне странно, что это случилось, но случилось, бывает такое.

Он абсолютно безопасный. Надо будет проанализировать, почему так случилось. У робота очень талантливый изобретатель, возможно, надо будет дополнительную систему защиты поставить. Честно говоря, я не специалист в том, как настроен робот, но случай удивительный, учитывая, сколько мероприятий прошло с его участием», — приводит слова Смагина «РИА «Новости».