Немецкий тренер мужской сборной России по гандболу объяснил, почему не уехал на родину

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал, что столкнулся с серьёзным давлением из Германии из-за того, что не согласился оставить свой пост.
Немецкий тренер югославского происхождения Петкович возглавил сборную России в 2020 году, его контракт истекает после Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«На меня из Германии оказывалось большое давление, журналисты продолжают писать о моей работе здесь, им непонятно, почему я, гражданин Германии, остался тут.
Но я ни дня не сомневался — оставаться или нет. Здесь мои игроки, они мне как семья, и я их предавать не буду. Я останусь до тех пор, пока федерация мне доверят, а я доверяю ей», — приводит слова Петковича ТАСС.
Также Петкович рассказал, что заручился поддержкой родных, несмотря на то что его сын работает в Германии дипломатом.
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