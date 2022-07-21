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Немецкий тренер мужской сборной России по гандболу объяснил, почему не уехал на родину

Немецкий тренер мужской сборной России по гандболу объяснил, почему не уехал на родину
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Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал, что столкнулся с серьёзным давлением из Германии из-за того, что не согласился оставить свой пост.

Немецкий тренер югославского происхождения Петкович возглавил сборную России в 2020 году, его контракт истекает после Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«На меня из Германии оказывалось большое давление, журналисты продолжают писать о моей работе здесь, им непонятно, почему я, гражданин Германии, остался тут.

Но я ни дня не сомневался — оставаться или нет. Здесь мои игроки, они мне как семья, и я их предавать не буду. Я останусь до тех пор, пока федерация мне доверят, а я доверяю ей», — приводит слова Петковича ТАСС.

Также Петкович рассказал, что заручился поддержкой родных, несмотря на то что его сын работает в Германии дипломатом.

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