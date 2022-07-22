В Федерации лёгкой атлетики Украины рассказали о поддержке со стороны американцев на ЧМ
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Исполняющий обязанности президента Федерации лёгкой атлетики Украины Евгений Пронин рассказал о поддержке украинских спортсменов со стороны американцев на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (США).
«К нам подходят человек шесть-пять и спрашивают: «Можем ли мы заплатить за ваш обед?» Я не понял, что произошло. Кто-то говорит мне, что это поддержка, это нормально. Вы можете увидеть много украинских флагов в окнах домов в Юджине, но их вывешивают не украинцы, — приводит слова Пронина Reuters.
Напомним, ранее украинская легкоатлетка Ярослава Могучих завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира в Юджине.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит с 15 июля по 24 июля.
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