Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты седьмого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В седьмой соревновательный день (21-22 июля) было разыграно два комплекта медалей.

В беге на 200 м у женщин золотую медаль завоевала представительница Ямайки Шерика Джексон, установившая рекорд чемпионатов мира (21,45 с). Второй стала её соотечественница Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Замкнула тройку сильнейших Дина Эшер-Смит из Великобритании.

200 м у мужчин выиграл американец Ноа Лайлз, показавший лучший результат сезона в мире (19,31). Следом финишировали его соотечественники Кеннет Беднарек и Эррион Найтон, ставшие вторым и третьим соответственно.

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Как российская лёгкая атлетика докатилась до самого дна: