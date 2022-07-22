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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты седьмого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты седьмого дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В седьмой соревновательный день (21-22 июля) было разыграно два комплекта медалей.

В беге на 200 м у женщин золотую медаль завоевала представительница Ямайки Шерика Джексон, установившая рекорд чемпионатов мира (21,45 с). Второй стала её соотечественница Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Замкнула тройку сильнейших Дина Эшер-Смит из Великобритании.

200 м у мужчин выиграл американец Ноа Лайлз, показавший лучший результат сезона в мире (19,31). Следом финишировали его соотечественники Кеннет Беднарек и Эррион Найтон, ставшие вторым и третьим соответственно.

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 200 м. Финал
22 июля 2022, пятница. 05:35 МСК
Окончено
1
Шерика Джексон
Ямайка
21.45
2
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
Ямайка
21.81
3
Дина Эшер-Смит
Великобритания
22.02
Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 200 м. Финал
22 июля 2022, пятница. 05:50 МСК
Окончено
1
Ноа Лайлз
США
19.31
2
Кеннет Беднарек
США
19.77
3
Эррион Найтон
США
19.80
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Как российская лёгкая атлетика докатилась до самого дна:

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