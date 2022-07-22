Юлия Ефимова показала фото в эффектном платье из Голливуда
Поделиться
Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, одетая в эффектное платье, выложила фотографию, сделанную в Голливуде (Калифорния, США).
Фото: из личного архива юлии ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Также посмотрите видео о том, кто главная звезда и надежда российского плавания:
Комментарии
- 22 июля 2022
-
09:30
-
08:26
-
06:08
-
05:42
-
01:48
-
00:55
- 21 июля 2022
-
23:29
-
22:42
-
21:50
-
21:06
-
20:32
-
19:26
-
19:03
-
18:14
-
17:45
-
17:26
-
16:36
-
16:08
-
15:41
-
14:23
-
13:10
-
12:01
-
11:33
-
11:21
-
10:48
-
10:18
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:26
-
09:16
-
08:38
-
08:00
-
07:54
-
07:29
Партнерский контент