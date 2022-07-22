Ноа Лайлз показал 4-й результат в истории в беге на 200 м на ЧМ по лёгкой атлетике

Американский легкоатлет Ноа Лайлз, который завоевал золотую медаль в беге на 200 м на чемпионате мира в Юджине (США), показал четвёртый результат в истории. Спортсмен преодолел дистанцию за 19,31 секунды. Это лишь на 0,12 секунды медленнее мирового рекорда, установленного Усэйном Болтом (Ямайка) на ЧМ-2009 в Берлине (Германия). Кроме того, однажды Болт пробежал 200 м за 19,30 секунды, а его соотечественник Йохан Блейк — за 19,26 секунды.
Напомним, второй результат в забеге на 200 м на ЧМ показал другой американец Кеннет Беднарек. Замкнул тройку ещё один американец Эррион Найтон.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике завершится в ночь с 24 на 25 июля мск. Российские спортсмены пропускают турнир вследствие отстранения.
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