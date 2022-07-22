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Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание восьмого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание восьмого дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. Сегодня, 22 июля, а также ранним утром 23 июля будет разыграно пять комплектов медалей.

Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

22 июля:

16:15. Женщины. Ходьба 35 км

23 июля:

03:05. Мужчины. Прыжки с шестом. Квалификация.
04:20. Женщины. Метание копья. Финал.
05:15. Женщины. 400 м. Финал.
05:35. Мужчины. 400 м. Финал.
05:50. Женщины. 400 м с барьерами. Финал.

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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Как российская лёгкая атлетика докатилась до самого дна:

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