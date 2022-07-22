Трансгендерная пловчиха была номинирована на звание женщины года в NCAA

Трансгендерная пловчиха Лия Томас была номинирована Университетом Пенсильвании на премию женщины года Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA), сообщает Herald Sun.



Победитель в номинации будет назван на съезде NCAA, который состоится в январе в Сан-Антонио.



В ноябре 2019 года Томас последний раз выступила в качестве мужчины. После этого спортсменка прошла гормональную терапию, чтобы к 2021 году стать женщиной.



В марте этого года на турнире NCAA Томас одержала победу на своих дистанциях, обойдя призёров Олимпийских игр Эмму Вейант и Эрику Салливан. Несмотря на мощнейшие победы, выступления Лии вызвали неоднозначную реакцию общественности.

Некоторые её партнёрши по университетской команде подписали письмо, в котором требовали отстранить Лию от выступлений до прохождения ещё одного курса гормональной терапии.