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«Чемпионат» стал амбассадором зоны «Спорт» на VK Fest

«Чемпионат» стал амбассадором зоны «Спорт» на VK Fest
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Уже на этих выходных, 23 и 24 июля, пройдёт VK Fest. Фестиваль примут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Помимо обширной концертной и развлекательной программы, на фестивале будут и спортивные активности. Приходите в зону «Спорт» в Москве и Санкт-Петербурге, каждому найдётся занятие по душе.

Москва, Парк Горького

За футбольные зоны отвечают «Локомотив» и ЦСКА. В клубной зоне «Локо» проведут мини-турнир по кикеру, а победителям подарят крутые призы. В лаундж-зоне можно будет отдохнуть между раундами и зарядить телефон, а на память о VK Fest можно будет сделать кастомный мерч. Сопровождать фанатскую зону будут ведущий и игроки женской футбольной команды. Они привезут с собой трофей женского Суперкубка.

В клубной зоне ЦСКА можно будет сыграть в настольный и виртуальный футбол, посмотреть выступление фристайлеров и сфотографироваться с настоящим кубком УЕФА. Тренеры академии проведут для детей футбольное занятие.

В зоне гребных видов спорта от ААА Клуба для вас проведут виртуальную прогулку на байдарке. Под руководством тренеров можно будет освоить азы этих дисциплин, посоревноваться на специальных тренажёрах, поставить личный рекорд и выиграть призы. А также лично пообщаться с олимпийскими чемпионами Юрием Постригаем и Александром Дьяченко.

Для любителей хип-хопа школа танцев Master Place проведёт два полных дня танцевальных баттлов по всем канонам хип-хоп-культуры. Диджеи будут ставить стритовый бит, МС заведут толпу, а танцоры раздадут стиль и докажут, кто лучший на площадке. Биться на танцполе будут в номинациях hip-hop, house, breaking и all styles. Если вы соскучились по зрелищным шоу, обратите внимание на баттлы CREW VS CREW и СТЕНКА НА СТЕНКУ — здесь команды покажут заготовки и самые неожиданные взаимодействия.

Волейбольная школа Vball проведёт матчи по классическому пляжному волейболу и футволею. На площадке можно будет найти компанию, провести время с друзьями или всей семьёй. Тренеры научат детей правилам, а взрослым дадут возможность сыграть на соседней площадке или отдохнуть. На площадке установлены раздевалки, душевые и камеры хранения, так что за внешний вид можно будет не беспокоиться.

23 и 24 июля в зоне «Спорт» можно будет позаниматься с олимпийскими чемпионами. Чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай, чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, а также российский гонщик и основатель Фонда «Мы выступаем как один» Никита Мазепин проведут зарядку.

Для любителей баскетбола проведут турнир: он будет проходить с 13:00 до 17:00, а победители получат фирменные призы и полезные подарки.

На VK Fest также будут и представители РУСАДА. Для гостей фестиваля проведут викторину на знание антидопинговых правил, а специалисты расскажут, как допинг влияет на здоровье спортсменов и за что могут дисквалифицировать с соревнований.

Санкт-Петербург, Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Клуб СКА предлагает сыграть в хоккей всем желающим и открывает рядом целую спортивную зону. Силомер, фотографии в антураже раздевалки хоккейного клуба, зажигательные танцы с группой поддержки и Конём-Огнём и аквагрим. Среди посетителей будут разыгрывать клубную атрибутику, билеты на матчи СКА и абонемент на сезон.
На VK Fest пройдёт этап Всероссийских соревнований по интерактивному боксу — отбор на чемпионат России, где призовой фонд составит пять миллионов рублей. Принять участие может каждый. Посетители смогут потренироваться с тренерами клубов Федерации бокса Санкт-Петербурга и измерить мощь своего удара, а также пообщаться лично с чемпионом России среди профессионалов Павлом Сосулиным, победителем юношеских Олимпийских игр Ильёй Поповым, вице-чемпионкой Европы по боксу Кариной Тазабековой и победителем первенства России Владимиром Ермаковым.

Для любителей волейбола центр пляжного спорта «Песок» проведёт мини-турниры для профессионалов и для новичков. А любителей наслаждаться волейболом со стороны может заинтересовать ENERGY MODELBALL — волейбольный турнир среди моделей. 23 июля пройдёт матч девушек, а 24-го — парней.

Всероссийское общество спасания на водах и аквакомплекс «Питерлэнд» в интерактивной форме расскажут о правилах поведения на воде, о том, как использовать спасательное оборудование и оказывать первую помощь. Вместе с тем здесь можно будет почувствовать себя настоящим дайвером без всякой угрозы для жизни — с помощью первой в мире системы плавания в виртуальной реальности.

Для любителей кроссфита спортзал BackStage CrossFit подготовил лёгкий комплекс упражнений для разминки и растяжки. Там же можно будет испытать своё чувство равновесия, встав на баланс-борд.

Школа танцев Master Place устраивает зрелищные танцевальные баттлы. Диджеи, МС и дерзкие танцоры, которые покажут настоящий стиль и поборются за звание лучшего. Будут номинации hip-hop, house, breaking и all styles, а также баттлы «команда на команду» и «стенка на стенку».

Первый шаг к покорению неба поможет сделать Санкт-Петербургский аэроклуб. А юным посетителям фестиваля подняться повыше поможет батутный клуб Bump!

Craft Badminton Club проведёт музыкальную разминку, конкурсы, зрелищные соревнования профессиональных спортсменов и установит четыре корта для игр. А в лектории от команды FOCUS HAWAII на пляже можно будет познакомиться с сёрфами и SUP-бордами.

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