Ещё одного легкоатлета из США отстранили от ЧМ из-за нарушения антидопинговых правил

Чемпион США в десятиборье Гарретт Скантлинг, занимающий четвёртую позицию мирового рейтинга среди мужчин-многоборцев, был отстранён от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает Антидопинговое агентство США (USADA) в своём пресс-релизе.

Скантлинг неоднократно нарушил правило, касающееся отчётности о местонахождении. Также его подозревают во вмешательстве в расследование третьего совершённого нарушения. Таким образом, спортсмен пропустит домашний чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022, который проходит в Юджине с 15 по 24 июля.

Ранее стало известно об отстранении американского легкоатлета Рэндольфа Росса. Спортсмен, являющийся олимпийским чемпионом в эстафете 4x400, был также отстранён за нарушение антидопинговых правил. Его обвиняли в фальсификации или попытке фальсификации в ходе допинг-контроля.