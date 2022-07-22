Ещё одного легкоатлета из США отстранили от ЧМ из-за нарушения антидопинговых правил

Чемпион США в десятиборье Гарретт Скантлинг, занимающий четвёртую позицию мирового рейтинга среди мужчин-многоборцев, был отстранён от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает Антидопинговое агентство США (USADA) в своём пресс-релизе.
Скантлинг неоднократно нарушил правило, касающееся отчётности о местонахождении. Также его подозревают во вмешательстве в расследование третьего совершённого нарушения. Таким образом, спортсмен пропустит домашний чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022, который проходит в Юджине с 15 по 24 июля.
Ранее стало известно об отстранении американского легкоатлета Рэндольфа Росса. Спортсмен, являющийся олимпийским чемпионом в эстафете 4x400, был также отстранён за нарушение антидопинговых правил. Его обвиняли в фальсификации или попытке фальсификации в ходе допинг-контроля.
- 22 июля 2022
-
18:24
-
18:00
-
17:29
-
17:25
-
12:00
-
10:04
-
10:00
-
09:57
-
09:30
-
08:26
-
06:08
-
05:42
-
01:48
-
00:55
- 21 июля 2022
-
23:29
-
22:42
-
21:50
-
21:06
-
20:32
-
19:26
-
19:03
-
18:14
-
17:45
-
17:26
-
16:36
-
16:08
-
15:41
-
14:23
-
13:10
-
12:01
-
11:33
-
11:21
-
10:48
-
10:18
-
10:04