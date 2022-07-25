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На окраине Битцевского леса создают локальный рекреационный центр «Подростковый кластер»

На окраине Битцевского леса создают локальный рекреационный центр «Подростковый кластер»
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В Ясеневе под Севастопольским путепроводом приступили к устройству локального рекреационного центра «Подростковый кластер». В рамках работ по восстановлению и сохранению Битцевского леса пространство под путепроводом оживят и превратят в спортивную зону.

«Для тех, кто предпочитает экстремальные виды спорта, уже завершили устройство скейт-парка. Его площадь составляет 495 квадратных метров. Он имеет необходимый набор фигур для быстрого прогресса юных райдеров. Здесь есть разгонные радиусные элементы и центральная секция — мультибокс и пирамида для выполнения трюков в серию. Около скейт-парка установим скамью-трибуну в виде амфитеатра. На ней смогут отдохнуть спортсмены, а посетители посмотреть на зрелищные трюки», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Скейт-парк подойдёт для начинающих скейтбордистов и любителей самоката от 6 лет. Опытные спортсмены также будут рады фигурам, на которых они смогут отточить и закрепить свои навыки. Конфигурация скейт-парка разработана в соответствии с международными требованиями к созданию таких тренировочных площадок. Рядом можно будет заняться стритболом, баскетболом и воркаутом. Также появятся площадка со столами для пинг-понга и туалет.

В новом пространстве планируются высадить характерные для этой местности виды растений — деревья, кустарники, почвопокровные растения. Предпочтение отдадут тенелюбивым растениям. Благодаря зеленым насаждениям пространство станет уютным и будет располагать к отдыху и занятиям спортом.

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