На окраине Битцевского леса создают локальный рекреационный центр «Подростковый кластер»

В Ясеневе под Севастопольским путепроводом приступили к устройству локального рекреационного центра «Подростковый кластер». В рамках работ по восстановлению и сохранению Битцевского леса пространство под путепроводом оживят и превратят в спортивную зону.



«Для тех, кто предпочитает экстремальные виды спорта, уже завершили устройство скейт-парка. Его площадь составляет 495 квадратных метров. Он имеет необходимый набор фигур для быстрого прогресса юных райдеров. Здесь есть разгонные радиусные элементы и центральная секция — мультибокс и пирамида для выполнения трюков в серию. Около скейт-парка установим скамью-трибуну в виде амфитеатра. На ней смогут отдохнуть спортсмены, а посетители посмотреть на зрелищные трюки», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.



Скейт-парк подойдёт для начинающих скейтбордистов и любителей самоката от 6 лет. Опытные спортсмены также будут рады фигурам, на которых они смогут отточить и закрепить свои навыки. Конфигурация скейт-парка разработана в соответствии с международными требованиями к созданию таких тренировочных площадок. Рядом можно будет заняться стритболом, баскетболом и воркаутом. Также появятся площадка со столами для пинг-понга и туалет.



В новом пространстве планируются высадить характерные для этой местности виды растений — деревья, кустарники, почвопокровные растения. Предпочтение отдадут тенелюбивым растениям. Благодаря зеленым насаждениям пространство станет уютным и будет располагать к отдыху и занятиям спортом.