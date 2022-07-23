Гандбольные клубы из России и Беларуси станут участниками международного турнира

В пятницу, 22 июля, федерации гандбола России (ФРГ) и Беларуси (БФГ) подписали соглашение с гандбольной ассоциацией Юго-Восточной Европы (SEHA–Gazprom League). Об этом сообщает ФГР на своём официальном сайте.
Документ подтверждает согласие ФГР и БФГ на участие в сезоне-2022/23 SEHA–Gazprom League клубов из чемпионатов России и Республики Беларусь. Также стороны обязались принимать все усилия для поддержания высокого уровня соревнования, судейства и продвижения гандбола.
Планируется, что от каждой страны в новом турнире примут участие по четыре команды — лучшие по итогам сезона-2021/22 клубы национальных чемпионатов. От России это «Чеховские медведи» (Чехов), ЦСКА (Москва), «Нева» (Санкт-Петербург) и «Пермские медведи» (Пермь).
В ближайшее время будет утверждён формат и регламент турнира. Старт нового сезона запланирован на 30 сентября.
SEHA–Gazprom League – гандбольная ассоциация Юго-Восточной Европы (South East Handball Association), которая была основана в 2011 году по инициативе спортивных федераций нескольких стран Восточной Европы для развития гандбола в Балканском регионе.
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