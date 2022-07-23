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Австралийка Барбер взяла золото в метании копья на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

Австралийка Барбер взяла золото в метании копья на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике
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На проходящем в Орегоне (США) чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2022 состоялись соревнования в метании копья у женщин.

Золото досталось бронзовому призёру Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония) 30-летней спортсменке из Австралии Келси-Ли Барбер, второй результат – у представительницы США Кары Уингер, замкнула тройку Харука Китагути из Японии.

  1. Келси-Ли Барбер (Австралия) – 66.91
  2. Кара Уингер (США) – 64.05
  3. Харука Китагути (Япония) – 63.27

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 22 медали (7 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Ямайка с шестью медалями (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Женщины. Метание копья. Финал
23 июля 2022, суббота. 04:20 МСК
Окончено
1
Келси-Ли Барбер
Австралия
66.91
2
Кара Уингер
США
64.05
3
Харука Китагути
Япония
63.27
Комментарии
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