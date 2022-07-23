Австралийка Барбер взяла золото в метании копья на ЧМ-2022 по лёгкой атлетике

На проходящем в Орегоне (США) чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2022 состоялись соревнования в метании копья у женщин.

Золото досталось бронзовому призёру Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония) 30-летней спортсменке из Австралии Келси-Ли Барбер, второй результат – у представительницы США Кары Уингер, замкнула тройку Харука Китагути из Японии.

Келси-Ли Барбер (Австралия) – 66.91 Кара Уингер (США) – 64.05 Харука Китагути (Япония) – 63.27

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 22 медали (7 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых). Второе место у Эфиопии – восемь медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Замыкает тройку Ямайка с шестью медалями (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая).