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Представительница Багамских островов стала чемпионкой мира в беге на 400 метров

Представительница Багамских островов стала чемпионкой мира в беге на 400 метров
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Легкоатлетка из Багамских островов Шона Миллер-Уйбо одержала победу в соревнованиях по бегу на 400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она пробежала указанную дистанцию за 49,11 сек.

Второе место в забеге заняла спортсменка из Доминиканской Республики Марилейди Паулино. Её результат — 49,60 сек. Тройку призёров замкнула представительница Барбадоса Сада Уильямс, пробежавшая дистанцию за 49,75 сек.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 400 метров. Женщины

1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) — 49,11 сек
2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49,60 сек
3. Сада Уильямс (Барбадос) — 49,75 сек
4. Лике Клавер (Нидерланды) — 50,33 сек
5. Стефани Макферсон (Ямайка) — 50,36 сек
6. Фиодализа Кофил (Доминиканская Республика) — 50,57 сек

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 400 м. Финал
23 июля 2022, суббота. 05:15 МСК
Окончено
1
Шона Миллер-Уйбо
Багамские острова
49.11
2
Марилейди Паулино
Доминиканская Республика
49.60
3
Сада Уильямс
Барбадос
49.75
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