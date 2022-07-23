Представительница Багамских островов стала чемпионкой мира в беге на 400 метров

Легкоатлетка из Багамских островов Шона Миллер-Уйбо одержала победу в соревнованиях по бегу на 400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она пробежала указанную дистанцию за 49,11 сек.
Второе место в забеге заняла спортсменка из Доминиканской Республики Марилейди Паулино. Её результат — 49,60 сек. Тройку призёров замкнула представительница Барбадоса Сада Уильямс, пробежавшая дистанцию за 49,75 сек.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 400 метров. Женщины
1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские острова) — 49,11 сек
2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 49,60 сек
3. Сада Уильямс (Барбадос) — 49,75 сек
4. Лике Клавер (Нидерланды) — 50,33 сек
5. Стефани Макферсон (Ямайка) — 50,36 сек
6. Фиодализа Кофил (Доминиканская Республика) — 50,57 сек
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