Американец Майкл Норман стал чемпионом мира в беге на 400 метров

Американский легкоатлет Майкл Норман одержал победу в соревнованиях по бегу на 400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он пробежал указанную дистанцию за 44,29 сек.



Второе место в забеге занял спортсмен из Гренады Кирани Джеймс. Его результат — 44,48 сек. Тройку призёров замкнул британец Мэттью Хадсон-Смит, пробежавшая дистанцию за 44,66 сек.



Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 400 метров. Мужчины



1. Майкл Норман (США) — 44,29 сек

2. Кирани Джеймс (Гренада) — 44,48 сек

3. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) — 44,66 сек

4. Чемпион Аллисон (США) — 44,77 сек

5. Уэйд ван Никерк (ЮАР) — 44,97 сек

6. Баяпо Ндори (Ботсвана) — 45,29 сек