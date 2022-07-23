Американец Майкл Норман стал чемпионом мира в беге на 400 метров

Американский легкоатлет Майкл Норман одержал победу в соревнованиях по бегу на 400 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Он пробежал указанную дистанцию за 44,29 сек.
Второе место в забеге занял спортсмен из Гренады Кирани Джеймс. Его результат — 44,48 сек. Тройку призёров замкнул британец Мэттью Хадсон-Смит, пробежавшая дистанцию за 44,66 сек.
Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за событий на Украине. Чемпионат мира в Юджине завершится 24 июля.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 400 метров. Мужчины
1. Майкл Норман (США) — 44,29 сек
2. Кирани Джеймс (Гренада) — 44,48 сек
3. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) — 44,66 сек
4. Чемпион Аллисон (США) — 44,77 сек
5. Уэйд ван Никерк (ЮАР) — 44,97 сек
6. Баяпо Ндори (Ботсвана) — 45,29 сек
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