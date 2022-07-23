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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты восьмого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты восьмого дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В восьмой соревновательный день было разыграно пять комплектов медалей.

В спортивной ходьбе на 35 км у женщин победу одержала перуанка Кимберли Гарсия Леон с результатом 2 часа 39 минут 16 секунд. Для неё это вторая медаль на этом чемпионате мира. Ранее она взяла золото на дистанции 20 км.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Спортивная ходьба
Женщины. Ходьба 35 км
22 июля 2022, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Кимберли Гарсия Леон
Перу
2:39:16
2
Катажина Здзебло
Польша
2:40:03
3
Цеян Шенцзе
Китай
2:40:37

В женском метании копья золотую медаль выиграла представительница Австралии Келси-Ли Барбер. Она отправила снаряд на 66,91 метра.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Метания
Женщины. Метание копья. Финал
23 июля 2022, суббота. 04:20 МСК
Окончено
1
Келси-Ли Барбер
Австралия
66.91
2
Кара Уингер
США
64.05
3
Харука Китагути
Япония
63.27

На дистанции 400 метров среди женщин победу одержала бегунья с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо. Её результат — 49,11 секунды.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 400 м. Финал
23 июля 2022, суббота. 05:15 МСК
Окончено
1
Шона Миллер-Уйбо
Багамские острова
49.11
2
Марилейди Паулино
Доминиканская Республика
49.60
3
Сада Уильямс
Барбадос
49.75

В этой же дисциплине среди мужчин равных не было американцу Майклу Норману. Он пробежал дистанцию за 44,29 секунды.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Мужчины. 400 м. Финал
23 июля 2022, суббота. 05:35 МСК
Окончено
1
Майкл Норман
США
44.29
2
Кирани Джеймс
Гренада
44.48
3
Мэттью Хадсон-Смит
Великобритания
44.66

Завершал очередной день соревнований финальный забег на 400 метров с барьерами у женщин, который точно войдёт в историю лёгкой атлетики. Американка Сидни Маклафлин победила с феноменальным результатом — 50,68 секунды, улучшив свой же мировой рекорд на 0,73 секунды. Она стала первой спортсменкой, преодолевшей дистанцию быстрее 51 секунды.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 400 м с барьерами. Финал
23 июля 2022, суббота. 05:50 МСК
Окончено
1
Сидни Маклафлин
США
50.68
2
Фемке Бол
Нидерланды
52.27
3
Дэлила Мухаммад
США
53.13
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