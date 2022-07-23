Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2022: результаты восьмого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В восьмой соревновательный день было разыграно пять комплектов медалей.

В спортивной ходьбе на 35 км у женщин победу одержала перуанка Кимберли Гарсия Леон с результатом 2 часа 39 минут 16 секунд. Для неё это вторая медаль на этом чемпионате мира. Ранее она взяла золото на дистанции 20 км.

В женском метании копья золотую медаль выиграла представительница Австралии Келси-Ли Барбер. Она отправила снаряд на 66,91 метра.

На дистанции 400 метров среди женщин победу одержала бегунья с Багамских островов Шона Миллер-Уйбо. Её результат — 49,11 секунды.

В этой же дисциплине среди мужчин равных не было американцу Майклу Норману. Он пробежал дистанцию за 44,29 секунды.

Завершал очередной день соревнований финальный забег на 400 метров с барьерами у женщин, который точно войдёт в историю лёгкой атлетики. Американка Сидни Маклафлин победила с феноменальным результатом — 50,68 секунды, улучшив свой же мировой рекорд на 0,73 секунды. Она стала первой спортсменкой, преодолевшей дистанцию быстрее 51 секунды.