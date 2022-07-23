Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание девятого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. Сегодня, 23 июля, а также ранним утром 24 июля будет разыграно шесть комплектов медалей.



Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

19:50. Десятиборье. Мужчины. Бег на 100 метров.

20:40. Десятиборье. Мужчины. Прыжок в длину.

21:20. Бег на 100 метров с барьерами. Женщины. Предварительные забеги.

22:00. Прыжок в длину. Мужчины. Квалификация.

22:10. Десятиборье. Мужчины. Толкание ядра.

02:10. Десятиборье. Мужчины. Прыжок в высоту.

03:10. Эстафета 4 по 400 метров. Женщины. Предварительные забеги.

03:40. Эстафета 4 по 400 метров. Мужчины. Предварительные забеги.

04:00. Тройной прыжок. Мужчины. Финал.

04:10. Бег на 800 метров. Мужчины. Финал.

04:25. Бег на 5000 метров. Женщины. Финал.

04:35. Метание копья. Мужчины. Финал.

04:55. Десятиборье. Мужчины. Бег на 400 метров.

05:30. Эстафета 4 по 100 метров. Женщины. Финал.

05:50. Эстафета 4 по 100 метров. Мужчины. Финал.

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).