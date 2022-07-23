Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание девятого дня соревнований

С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. Сегодня, 23 июля, а также ранним утром 24 июля будет разыграно шесть комплектов медалей.
Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
19:50. Десятиборье. Мужчины. Бег на 100 метров.
20:40. Десятиборье. Мужчины. Прыжок в длину.
21:20. Бег на 100 метров с барьерами. Женщины. Предварительные забеги.
22:00. Прыжок в длину. Мужчины. Квалификация.
22:10. Десятиборье. Мужчины. Толкание ядра.
02:10. Десятиборье. Мужчины. Прыжок в высоту.
03:10. Эстафета 4 по 400 метров. Женщины. Предварительные забеги.
03:40. Эстафета 4 по 400 метров. Мужчины. Предварительные забеги.
04:00. Тройной прыжок. Мужчины. Финал.
04:10. Бег на 800 метров. Мужчины. Финал.
04:25. Бег на 5000 метров. Женщины. Финал.
04:35. Метание копья. Мужчины. Финал.
04:55. Десятиборье. Мужчины. Бег на 400 метров.
05:30. Эстафета 4 по 100 метров. Женщины. Финал.
05:50. Эстафета 4 по 100 метров. Мужчины. Финал.
Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
- 23 июля 2022
-
09:40
-
09:23
-
06:18
-
05:57
-
05:46
-
05:38
-
01:03
-
00:46
- 22 июля 2022
-
23:52
-
21:40
-
20:56
-
20:15
-
20:12
-
19:44
-
19:33
-
18:54
-
18:24
-
18:00
-
17:29
-
17:25
-
12:00
-
10:04
-
10:00
-
09:57
-
09:30
-
08:26
-
06:08
-
05:42
-
01:48
-
00:55
- 21 июля 2022
-
23:29
-
22:42
-
21:50
-
21:06
-
20:32