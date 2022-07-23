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Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание девятого дня соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике – 2022: расписание девятого дня соревнований
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С 15 по 24 июля в Юджине (США) проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. Сегодня, 23 июля, а также ранним утром 24 июля будет разыграно шесть комплектов медалей.

Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

19:50. Десятиборье. Мужчины. Бег на 100 метров.
20:40. Десятиборье. Мужчины. Прыжок в длину.
21:20. Бег на 100 метров с барьерами. Женщины. Предварительные забеги.
22:00. Прыжок в длину. Мужчины. Квалификация.
22:10. Десятиборье. Мужчины. Толкание ядра.

02:10. Десятиборье. Мужчины. Прыжок в высоту.
03:10. Эстафета 4 по 400 метров. Женщины. Предварительные забеги.
03:40. Эстафета 4 по 400 метров. Мужчины. Предварительные забеги.
04:00. Тройной прыжок. Мужчины. Финал.
04:10. Бег на 800 метров. Мужчины. Финал.
04:25. Бег на 5000 метров. Женщины. Финал.
04:35. Метание копья. Мужчины. Финал.
04:55. Десятиборье. Мужчины. Бег на 400 метров.
05:30. Эстафета 4 по 100 метров. Женщины. Финал.
05:50. Эстафета 4 по 100 метров. Мужчины. Финал.

Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

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