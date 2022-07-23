Велогонщик из команды «Астана» отстранён от соревнований из-за допроса по делу о допинге

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, выступающий за команду «Астана», временно отстранён от участия в гонках в связи с допросом по делу о допинге.
В четверг, 21 июля, интернет-издание Ciclo21.com сообщило, что колумбийский гонщик был остановлен местной полицией в аэропорту Мадрида и допрошен по делу арестованного в мае этого года врача Маркоса Майнара Мариньо. Медика подозревают в использовании запрещённых препаратов при работе со спортсменами.
«Новость, распространившаяся в СМИ вчера вечером, застала нас врасплох, и на данный момент у нас нет никаких подробностей. В связи с этим команда приняла решение отстранить Мигеля Анхеля Лопеса от любой деятельности внутри команды до выяснения всех обстоятельств дела», — сказано в официальном заявлении пресс-службы казахстанской команды.
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