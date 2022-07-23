Российских сёрфингистов допустили до чемпионата мира в США под флагом страны

Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по вейксёрфингу, который пройдёт в США, под флагом России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента представительства Международной ассоциации вейксёрфинга (CWSA) в России Марию Жалкину.
«Российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира под флагом страны. Нам не убирают флаг, нас не убирают с международных соревнований, нам разрешают проводить турниры на территории России. Совет директоров Международной ассоциации вейксёрфинга единогласно принял решение, что ни один спортсмен не будет отстранён по национальному признаку», — сказала Жалкина.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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