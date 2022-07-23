«Я бы чуть умерила восторги». Вайцеховская — о лучшем результате сезона в мире Чикуновой

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о победе российской пловчихи Евгении Чикуновой на «Играх дружбы» с лучшим результатом сезона в мире.
«Евгения Чикунова превзошла в Казани победное время американки Лилли Кинг на недавнем ЧМ в Будапеште, но я бы чуть умерила восторги по этому поводу. Время Кинг (2.22,41) говорит скорее о том, что плыть быстрее ей просто не нужно было. Год назад на ОИ в Токио она показала на этой дистанции 2:19,92 и была второй — проиграла южноафриканке Шёнмакер. Та шлёпнула мировой рекорд, проплыв 200 м брассом за 2.18,95.
Именно на это время я и ориентировалась бы, если в перспективе настраиваться на что-то серьёзное. Так что пока результат Чикуновой (2.20,41) просто по-рабочему хорош, не более того, — на четырёх последних Олимпиадах, начиная с 2008-го, чемпионы быстрее плавали», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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