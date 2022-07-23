Дюплантис: рекорд Маклафлин в беге с барьерами быстрее, чем я пробегу 400 м без них

Рекордсмен мира в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис высказался о новом мировом рекорде олимпийской чемпионки из США Сидни Маклафлин, которая одержала победу на домашнем чемпионате мира в беге на 400 метров с барьерами с результатом 50,68 секунды. Маклафлин побила своё предыдущее достижение почти на секунду.

«Я выступаю в одно время с Сидни, ещё со школы, мы примерно одного возраста. Тогда было то же самое, она просто выходила и всех громила. Тогда мы выигрывали примерно одинаковые призы. Думаю, её новый рекорд в беге с барьерами быстрее, чем я могу пробежать 400 метров без препятствий», — приводит слова Дюплантиса Expressen.



За последний год Маклафлин установила уже четвёртый мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами. 27 июня 2021 года она стала первой в истории легкоатлеткой, выбежавшей из 52 секунд, а накануне впервые пробежала коронную дистанцию ещё на секунду быстрее.