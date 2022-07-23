Дюплантис: рекорд Маклафлин в беге с барьерами быстрее, чем я пробегу 400 м без них

Рекордсмен мира в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис высказался о новом мировом рекорде олимпийской чемпионки из США Сидни Маклафлин, которая одержала победу на домашнем чемпионате мира в беге на 400 метров с барьерами с результатом 50,68 секунды. Маклафлин побила своё предыдущее достижение почти на секунду.
«Я выступаю в одно время с Сидни, ещё со школы, мы примерно одного возраста. Тогда было то же самое, она просто выходила и всех громила. Тогда мы выигрывали примерно одинаковые призы. Думаю, её новый рекорд в беге с барьерами быстрее, чем я могу пробежать 400 метров без препятствий», — приводит слова Дюплантиса Expressen.
За последний год Маклафлин установила уже четвёртый мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами. 27 июня 2021 года она стала первой в истории легкоатлеткой, выбежавшей из 52 секунд, а накануне впервые пробежала коронную дистанцию ещё на секунду быстрее.
- 23 июля 2022
-
20:38
-
20:20
-
19:41
-
19:25
-
18:29
-
15:40
-
13:55
-
13:38
-
12:58
-
11:28
-
11:02
-
09:40
-
09:23
-
06:18
-
05:57
-
05:46
-
05:38
-
01:03
-
00:46
- 22 июля 2022
-
23:52
-
21:40
-
20:56
-
20:15
-
20:12
-
19:44
-
19:33
-
18:54
-
18:24
-
18:00
-
17:29
-
17:25
-
12:00
-
10:04
-
10:00
-
09:57