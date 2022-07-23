Белорусская гимнастка Тимошенко упала в обморок во время выступления на турнире в Минске

Белорусская гимнастка Маргарита Тимошенко потеряла сознание во время упражнения с булавами на международном турнире «Хрустальная роза», который проходит в Минске (Беларусь). Медицинская помощь спортсменке была оказана оперативно. К спортсменке, у которой шла кровь из носа, подбежали врачи и унесли на руках с ковра.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч ТВ. Только новости».
В первые два дня соревнований гимнастки разыгрывают командное первенство и личное многоборье. Накануне девушки показывали упражнения с мячом и обручем, сегодня — с булавами и с лентой.
После первого дня лидировала белоруска Алина Горносько, второе и третье места занимали россиянки — Лала Крамаренко и Арина Аверина. Дина Аверина, выступающая с травмой, занимала пятое место.
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